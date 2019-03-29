Никакого интима: Дэвид Харбор поделился интересными подробностями о «Хеллбое»

По тизерам и трейлерам, доступным в сети, зрители уже сделали вывод, что новый герой будет во многом отличаться от своего предшественника из экранизации Гильермо дель Торо. Одним из таких различий оказалась невозможность для Хеллбоя иметь в фильме любовный интерес.

ФОТО: Mark Rogers / Image supplied by Capital Pictures

Хеллбой в исполнении Рона Перелмана не только курил сигареты, держал кошек в качестве домашних питомцев и спасал мир, но и как любой герой имел возлюбленную, которую сыграла Сэльма Блэр. Ничего подобного, по словам Дэвида Харбора, не предвидится у его персонажа.

ФОТО: Mark Rogers / Image supplied by Capital Pictures

«Одна из интересных деталей экранизации Гильермо дель Торо для меня состояла в том, что у главного героя был любовный интерес. Лично я думаю, что у Хеллбоя просто не могло бы быть возлюбленной-человека. Чтобы жить в человеческом мире и защищать человечество, нужно пожертвовать частью себя самого, своей природы. Именно это мне и хочется исследовать в нашем фильме», — объяснил Харбор.

ФОТО: Mark Rogers / Image supplied by Capital Pictures

Вероятно, именно невозможность близости с людьми, как физической, так во многом и эмоциональной, послужит причиной того, что новый Хеллбой будет чувствовать себя изгоем среди людей. Именно это сделает таким сложным выбор между человечеством и апокалипсисом, который должен вызвать герой. Напомним, что «Хеллбой» выйдет на экраны со «взрослым» рейтингом, а это значит, что зрителям нужно приготовиться не только к увлекательному приключению, но и к обилию жестоких и провокационных моментов.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures