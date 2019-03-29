Сб, 30.03.2019

В Cети появился новый трейлер сериала HBO «Чернобыль»

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ФОТО: скриншот

Телеканал HBO опубликовал новый трейлер сериала "Чернобыль" про аварию на Чернобыльской АЭС. Сериал будет состоять из пяти эпизодов и выйдет 6 мая.

В сериале, согласно синопсису, речь пойдет о "храбрых мужчинах и женщинах, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы".

В сериале главные роли сыграют Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон. Кроме того, в проекте примут участие Джаред Харрис, Росс Армстронг, Эдриан Роулинс, Пол Риттер и Джесси Бакли.

Создателем "Чернобыля" выступит Крейг Мазин, написавший сценарии к таким картинам, как "Без чувств", "Супергеройское кино" и "Человек-ракета".

Съемки проходили в Литве, а роль самого Чернобыля досталась вильнюсскому району Фабиенишкес. 

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