В Cети появился новый трейлер сериала HBO «Чернобыль»

В сериале, согласно синопсису, речь пойдет о "храбрых мужчинах и женщинах, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы".

В сериале главные роли сыграют Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон. Кроме того, в проекте примут участие Джаред Харрис, Росс Армстронг, Эдриан Роулинс, Пол Риттер и Джесси Бакли.

Создателем "Чернобыля" выступит Крейг Мазин, написавший сценарии к таким картинам, как "Без чувств", "Супергеройское кино" и "Человек-ракета".