Сб, 30.03.2019
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Даша-путешественница идет в кино: фильм, который вы обязаны посмотреть с ребенком!

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ФОТО: promo

Вышел трейлер полнометражного фильма «Дора и затерянный город». Киноадаптации обучающего детского мультфильма «Даша-путешественница» появилась на официальном канале Paramount Pictures. 

Роль Доры исполнила Изабела Монер.

ФОТО: Gilbert Flores/Broadimage / Gilbert Flores/Broadimage

Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…

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