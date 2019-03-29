Пт, 29.03.2019

Галерея: на премьеру захватывающей эстонской драмы гости пришли с соснами в горшках

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28 марта в Apollo Kino Solaris состоялась премьера нашумевшей драмы «Скандинавская тишина». У зрителей была возможность не только встретиться и пообщаться, но и сфотографироваться с актерами, сыгравшими главные роли в ленте. Смотри галерею!

Психологическая драма «Скандинавская тишина» расскажет о двух странных персонажах и их совместном безмолвном путешествии.

Брат и сестра впервые встречаются после длительной разлуки - мужчину только что выпустили из тюрьмы, где он отбывал срок за аварию, в которой погибли их родители. 

Обычная автомобильная поездка среди сказочных зимних пейзажей раскрывает причины трагедии, которая произошла много лет назад.

Смотри в кинотеатрах Apollo с 29 марта!

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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