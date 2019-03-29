Галерея: на премьеру захватывающей эстонской драмы гости пришли с соснами в горшках

Психологическая драма «Скандинавская тишина» расскажет о двух странных персонажах и их совместном безмолвном путешествии.

Брат и сестра впервые встречаются после длительной разлуки - мужчину только что выпустили из тюрьмы, где он отбывал срок за аварию, в которой погибли их родители.