Из злодейки в супергероини: Анджелина Джоли может сыграть в новом фильме Marvel

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что актриса ведёт переговоры со студией Marvel, чтобы сыграть в ожидаемом кинокомиксе «Вечные». Кого именно может сыграть звезда том в случае, если переговоры пройдут успешно, пока неизвестно.

Только недавно прошел слух, что звезда «Красавицы и чудовища» Люк Эванс рассматривается на роль первого супергероя-гея в киновселенной Marvel. К нему может присоединиться Анджелина Джоли, которая не так давно закончила съёмки в другом проекте студии Disney — «Малефисента: Владычица тьмы». По данным THR, актриса планирует присоединиться к актёрскому составу кинокомикса «Вечные», повествующему о противостоянии двух практически бессмертных рас — Вечных и Девиантов. Пока детали проекта держатся в секрете, но издание выяснило, что в центре сюжета будет любовная линия между Икарисом и Серси. Сыграет ли Анджелина Джоли одного из главных героев или окажется в стане антагонистов, порталу выяснить не удалось.

Студия Marvel воздержалась от комментариев по поводу кастинга, однако поклонники актрисы пришли в восторг от возможности увидеть кумира в супергеройской франшизе. Примечательно, что в фильмографии Джоли это будет не первый проект, основанный на комиксах: в 2008 году она сыграла в фильме «Особо опасен», снятого по мотивам графического романа Марка Миллера.

«Вечных» поставит режиссер Хлоя Чжао, ответственная за фильмы «Наездник» и «Песни, которым меня научили братья». Съёмки фильма должны начаться в этом году.