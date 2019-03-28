«То, что вы никогда раньше не видели»: Норман Ридус пообещал «ошеломляющий» финал «Ходячих мертвецов»

Последние эпизоды «Ходячих мертвецов» повергли поклонников в шок своей жестокостью и неожиданными сюжетными поворотами. Это касается и 15 серии, в которой Шепчущиеся обозначили границы своих земель с помощью голов, насаженных на пики. Если зрителям показалось, что они видели всё, то Норман Ридус гарантирует — финал сезона сумеет всех удивить.
«Я скажу так: последний эпизод покажет то, что вы раньше никогда не видели в "Ходячих мертвецах". Это совершенно другой уровень. Это потрясающая, взрывная серия, которая с визуальной точки зрения вышла просто ошеломляющей. Было очень весело снимать этот эпизод. Он на 1000% отличается от всего, что было прежде», — заявил исполнитель роли Дэрила.
Пока не совсем понятно, о чём именно говорит Норман Ридус. Учитывая отсылки к «Игре престолов» и надвигающейся зиме, очевидно, актёр имел ввиду, что героев скоро засыпет снегом. Промо ролик следующей серии подтверждает данные предположения. Однако Ридус отметил, что шоу удивит не только визуальными решениями, но и непредсказуемым поведением некоторых персонажей. И всё это благодаря новому шоураннеру «Ходячих мертвецов» Анджеле Канг. Актёр восхитился её работой и тем, что она не боится идти на риски.
По словам Ридуса, съёмочная группа так уверена в своих силах, что даже Эндрю Линкольн, недавно покинувший сериал, начал сомневаться в своем решении: «Забавно, но я разговаривал с Энди на днях. Он сказал мне: "Приятель, кажется, я выбрал неподходящее время, чтобы уйти, потому что сейчас шоу просто на высоте". А я просто подтвердил его правоту», — рассказал актёр.