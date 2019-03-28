«То, что вы никогда раньше не видели»: Норман Ридус пообещал «ошеломляющий» финал «Ходячих мертвецов»

«Я скажу так: последний эпизод покажет то, что вы раньше никогда не видели в "Ходячих мертвецах". Это совершенно другой уровень. Это потрясающая, взрывная серия, которая с визуальной точки зрения вышла просто ошеломляющей. Было очень весело снимать этот эпизод. Он на 1000% отличается от всего, что было прежде», — заявил исполнитель роли Дэрила.

Пока не совсем понятно, о чём именно говорит Норман Ридус. Учитывая отсылки к «Игре престолов» и надвигающейся зиме, очевидно, актёр имел ввиду, что героев скоро засыпет снегом. Промо ролик следующей серии подтверждает данные предположения. Однако Ридус отметил, что шоу удивит не только визуальными решениями, но и непредсказуемым поведением некоторых персонажей. И всё это благодаря новому шоураннеру «Ходячих мертвецов» Анджеле Канг. Актёр восхитился её работой и тем, что она не боится идти на риски.