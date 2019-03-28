На что сходить в кино на выходных: «Дамбо», «Семья по-быстрому» и «Скандинавская тишина»
Представляем вам ТОП-5 фильмов, которые вы просто обязаны посмотреть в кино на этих выходных и на следующей неделе!
Дамбо
Сюжет рассказывает о послевоенных событиях. Артист цирка Холте Фэрриере возвращается в профессию.
Вместе со своими детьми Милли и Джо они выхаживают маленького слоненка по кличке Дамбо. Вскоре они выясняют, что благодаря большим ушам, слоненок может летать. Предприниматель Вэндевер решает заработать на необычном таланте Дамбо.
Главные роли в фильме исполнили Колин Фаррелл (Фантастические твари и где они обитают), Ева Грин (Дом странных детей Мисс Перегрин), Майкл Китон (Бердмен) и Дэнни Де Вито (Крупная рыба).
Картина снята по одноименной диснеевской анимации 1941 года, которая получила "Оскар" за лучшую музыку.
Смотри всей семьей в кинотеатрах Apollo уже с 29 марта!
Семья по-быстрому
«Семья по-быстрому» — комедия 2018 года режиссера Шона Андерса. В главных ролях: Роуз Бирн и Марк Уолберг.
Фильм расскажет о бездетной семье, которая решает усыновить троих детей, даже не представляя, чем это обернется...
Уже в кино!
Скандинавская тишина
Психологическая драма «Скандинавская тишина» расскажет о двух странных персонажах и их совместном безмолвном путешествии.
Брат и сестра впервые встречаются после длительной разлуки - мужчину только что выпустили из тюрьмы, где он отбывал срок за аварию, в которой погибли их родители.
Обычная автомобильная поездка среди сказочных зимних пейзажей раскрывает причины трагедии, которая произошла много лет назад.
Смотри в кинотеатрах Apollo с 29 марта!
Глория Белл
Глория (Джулианна Мур) - беззаботная разведенная женщина. Днем она работает в офисе, а по вечерам отводит душу в клубах в пригородах Лос-Анджелеса, где танцует и веселится от души.
В одном из таких клубов она встречает Арнольда (Джон Туртурро, "Под маской жиголо", "Трансформеры: Последний рыцарь"), и это знакомство неожиданно перерастает в романтические отношения, полные радостей зарождающейся любви и сложностей, связаннных со свиданиями, самовосприятием и прежними семьями.
Обладатель "Оскара" режиссер Себастьян Лелио ("Фантастическая женщина", "Неповиновение") снял тонкую романтическую комедию, доказывающую, что любовь может нагрянуть когда угодно, что отношения никогда не бывают простыми, и что тебя ничто не выбьет из колеи - если ты продолжишь танцевать.
Премьера в кинотеатрах Apollo уже сегодня!
Закатать в асфальт
Старого ищейку Риджмана и безбашенного Энтони отстраняют от дел после того, как в сеть попадает видео, где напарники жестко выбивают признание из подозреваемого.
Не имея других средств к существованию, экс-копы находят работу в криминальном подполье, где их главным врагом становится вышедший из тюрьмы Генри Джонс, мечтающий о мести полиции.
В кинотеатрах Apollo c 29 марта!