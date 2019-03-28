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На что сходить в кино на выходных: «Дамбо», «Семья по-быстрому» и «Скандинавская тишина»
Фильмы для всей семьи и яркие премьеры!

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Dumbo (2019)

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Представляем вам ТОП-5 фильмов, которые вы просто обязаны посмотреть в кино на этих выходных и на следующей неделе!

Дамбо

Сюжет рассказывает о послевоенных событиях. Артист цирка Холте Фэрриере возвращается в профессию. 

Вместе со своими детьми Милли и Джо они выхаживают маленького слоненка по кличке Дамбо. Вскоре они выясняют, что благодаря большим ушам, слоненок может летать. Предприниматель Вэндевер решает заработать на необычном таланте Дамбо.

Главные роли в фильме исполнили Колин Фаррелл (Фантастические твари и где они обитают), Ева Грин (Дом странных детей Мисс Перегрин), Майкл Китон (Бердмен) и Дэнни Де Вито (Крупная рыба).

Картина снята по одноименной диснеевской анимации 1941 года, которая получила "Оскар" за лучшую музыку.

Смотри всей семьей в кинотеатрах Apollo уже с 29 марта!

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Семья по-быстрому

«Семья по-быстрому» — комедия 2018 года режиссера Шона Андерса. В главных ролях: Роуз Бирн и Марк Уолберг.

Фильм расскажет о бездетной семье, которая решает усыновить троих детей, даже не представляя, чем это обернется... 

Уже в кино!

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Скандинавская тишина

Психологическая драма «Скандинавская тишина» расскажет о двух странных персонажах и их совместном безмолвном путешествии.

Брат и сестра впервые встречаются после длительной разлуки - мужчину только что выпустили из тюрьмы, где он отбывал срок за аварию, в которой погибли их родители. 

Скандинавская тишина

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Обычная автомобильная поездка среди сказочных зимних пейзажей раскрывает причины трагедии, которая произошла много лет назад.

Смотри в кинотеатрах Apollo с 29 марта!

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Глория Белл

Глория (Джулианна Мур) - беззаботная разведенная женщина. Днем она работает в офисе, а по вечерам отводит душу в клубах в пригородах Лос-Анджелеса, где танцует и веселится от души. 

В одном из таких клубов она встречает Арнольда (Джон Туртурро, "Под маской жиголо", "Трансформеры: Последний рыцарь"), и это знакомство неожиданно перерастает в романтические отношения, полные радостей зарождающейся любви и сложностей, связаннных со свиданиями, самовосприятием и прежними семьями.

ФОТО: Hilary Bronwyn Gayle / AP

Обладатель "Оскара" режиссер Себастьян Лелио ("Фантастическая женщина", "Неповиновение") снял тонкую романтическую комедию, доказывающую, что любовь может нагрянуть когда угодно, что отношения никогда не бывают простыми, и что тебя ничто не выбьет из колеи - если ты продолжишь танцевать.

Премьера в кинотеатрах Apollo уже сегодня!

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Закатать в асфальт

Старого ищейку Риджмана и безбашенного Энтони отстраняют от дел после того, как в сеть попадает видео, где напарники жестко выбивают признание из подозреваемого. 

Не имея других средств к существованию, экс-копы находят работу в криминальном подполье, где их главным врагом становится вышедший из тюрьмы Генри Джонс, мечтающий о мести полиции.

Расписание сеансов и билеты найдешь ЗДЕСЬ!

В кинотеатрах Apollo c 29 марта!

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