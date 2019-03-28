Кинокритики назвали 12 лучших котиков в кино

После громкой премьеры и умопомрачительных кассовых сборов"Капитана Марвел", где кот Гусь сыграл далеко не последнюю роль, кинокритики, опрошенные IndieWire, вспомнили других пушистых актеров. Был составлен список из 12 лучших представителей семейства кошачьих в мировом кино.
Список выглядит без распределения мест таким образом:
- Коты-аристократы в мультфильме с оригинальным названием (1970)
- Бинкс из фильма "Фокус-покус" (1993)
- Кот из "Завтрака у Тиффани" (1961)
- Кот из фильма "Третий человек" (1949)
- Милаш-котавтобус из "Мой сосед Тоторо"
- Главный герой ленты "Приключения кота Фрица" (1972)
- Джонс из "Чужого" (1979)
- Мистер Кот из "Кошачьей жизни" (Франция/Бельгия, 2010)
- Кот с затейливой кличкой Облом (а в оригинале Jinx) из "Знакомства с Факерами"
- Муфаса
- Кот из "Будущего" (2010, Германия/США)