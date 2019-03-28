Чт, 28.03.2019

Кинокритики назвали 12 лучших котиков в кино

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ФОТО: IMDB

После громкой премьеры и умопомрачительных кассовых сборов"Капитана Марвел", где кот Гусь сыграл далеко не последнюю роль, кинокритики, опрошенные IndieWire, вспомнили других пушистых актеров. Был составлен список из 12 лучших представителей семейства кошачьих в мировом кино.

Список выглядит без распределения мест таким образом:

  • Коты-аристократы в мультфильме с оригинальным названием (1970)
  • Бинкс из фильма "Фокус-покус" (1993)
  • Кот из "Завтрака у Тиффани" (1961)

ФОТО: /

  • Кот из фильма "Третий человек" (1949)
  • Милаш-котавтобус из "Мой сосед Тоторо"
  • Главный герой ленты "Приключения кота Фрица" (1972)
  • Джонс из "Чужого" (1979)
  • Мистер Кот из "Кошачьей жизни" (Франция/Бельгия, 2010)
  • Кот с затейливой кличкой Облом (а в оригинале Jinx) из "Знакомства с Факерами"
  • Муфаса
  • Кот из "Будущего" (2010, Германия/США)

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