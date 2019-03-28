Кинокритики назвали 12 лучших котиков в кино

После громкой премьеры и умопомрачительных кассовых сборов"Капитана Марвел", где кот Гусь сыграл далеко не последнюю роль, кинокритики, опрошенные IndieWire, вспомнили других пушистых актеров. Был составлен список из 12 лучших представителей семейства кошачьих в мировом кино.