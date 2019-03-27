Одинокая девушка отчаялась и придумала лайфхак, как обойтись без парня в кино

Японка поделилась удобным лайфхаком, однако у пользователей Сети возникли вопросы.

По словам девушки, все очень просто: когда ее будут одолевать эмоции, она сожмет руку парня. Дело оставалось за малым — нужна рука. И японка придумала выход: нужно взять резиновую перчатку, наполнить ее мукой и завязать, чтобы содержимое не высыпалось.

Пользователи Сети не слишком-то оценили хитрость девушки. Они спрашивали, что будет, если перчатка вдруг лопнет во время сеанса, а рядом окажется человек с аллергией на муку, не говоря уже о том, что ее будет трудно отчистить. Девушка поспешила пояснить, что нужно брать плотную перчатку, и лучше даже не одну, а несколько. И посоветовала соизмерять силу сжатия — нужно действовать аккуратно.

ФОТО: Twitter/やまね(こ)

Но даже это не смогло убедить пользователей. Многие засомневались в адекватности девушки и посоветовали найти настоящего парня. Ну или пойти в кино с подругой — ее рука будет ничем не хуже для эмоциональной поддержки, и уж точно лучше, чем перчатка с мукой.