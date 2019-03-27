Стало известно, почему Анджелина Джоли решила уйти из кино

Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино из-за ухудшения отношений с коллегами в Голливуде, пишет The Sun LA. Сообщается, что после развода актрисы с Бредом Питтом многие продюсеры от неё отвернулись, приняв сторону её бывшего мужа.

Кроме того, они обвинили Джоли в безответственности: недавно из-за её нервного срыва съёмочная группа простаивала неделю, и это обошлось киношникам в миллион долларов.