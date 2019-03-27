Супергеройский ужастик: в «Гори, гори ясно» покажут то, что вам и не снилось

Что если ребенок из другого мира потерпел крушение на Земле, но вместо того, чтобы стать героем для человечества, он оказался чем-то гораздо более зловещим? Визионер создавший «Стражей Галактики» представляет совершенно иной взгляд на историю «супермена», в радикально новом жанре (ведь «Новые мутанты» еще не вышли) супергероического ужастика.