Чт, 28.03.2019
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Супергеройский ужастик: в «Гори, гори ясно» покажут то, что вам и не снилось
В кино уже в мае!

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Brightburn (2019)

ФОТО: Courtesy of Sony Pictures / Image supplied by Capital Pictures

Sony Pictures опубликовала трейлер и новый постер супергероического ужастика от Джеймса Ганна «Брайтберн» («Гори, гори ясно») («Brightburn»).

Что если ребенок из другого мира потерпел крушение на Земле, но вместо того, чтобы стать героем для человечества, он оказался чем-то гораздо более зловещим? Визионер создавший «Стражей Галактики» представляет совершенно иной взгляд на историю «супермена», в радикально новом жанре  (ведь «Новые мутанты» еще не вышли) супергероического ужастика.

В фильме сыграли: Элизабет Бэнкс, Мередит Хагнер, Дэвид Денман и Мэтт Джонс.

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 24 мая!

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