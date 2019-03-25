Кукольный кинотеатр: добрая и красочная картина «Мортен на корабле дураков» от эстонских мультипликаторов
21 марта в кинотеатре Solaris Apollo состоялась премьера мультипликационного фильма «Мортен на корабле дураков»!
Мультфильм - плод совместных трудов мультипликаторов из Эстонии, Бельгии, Англии и Ирландии!
В центре сюжета: первоклассник Мортен Викс, уменьшившийся до крошечных размеров. Теперь, чтобы спастись, ему нужно преодолеть затопленный дом, сразиться с букашками и спасти отца!
Уже в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии!