Вт, 26.03.2019
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Кукольный кинотеатр: добрая и красочная картина «Мортен на корабле дураков» от эстонских мультипликаторов
Уже в кино!

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«Kapten Morten lollide laeval»

ФОТО: Kaader videost

21 марта в кинотеатре Solaris Apollo состоялась премьера мультипликационного фильма «Мортен на корабле дураков»!

Мультфильм - плод совместных трудов мультипликаторов из Эстонии, Бельгии, Англии и Ирландии! 

В центре сюжета: первоклассник Мортен Викс, уменьшившийся до крошечных размеров. Теперь, чтобы спастись, ему нужно преодолеть затопленный дом, сразиться с букашками и спасти отца!

Уже в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии!

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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