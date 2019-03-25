«Хорошее противоядие от обычной DC-формулы»: первые рецензии на «Шазам!»

Мнения критиков поменялись несильно. Они всё также говорят о лёгкой атмосфере и хвалят Закари Ливая в главной роли. Некоторым журналистам картина не понравилась, но однозначного негативных рецензий нет. Мы собрали отзывы самых авторитетных зарубежных изданий, которые советуют не жалеть денег на билет в кино.