Как выглядят первые постеры фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

Сюжет фильма "Однажды в Голливуде" (Once Upon A Time In Hollywood) рассказывает о Рике Далтоне, который вместе с напарником Клиффом Бутом в 1969 году пытается пробиться в большой мир кинематографа. Вся история происходит на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт, которую убила секта маньяка Чарльза Мэнсона в Лос-Анджелесе. По словам режиссера Тарантино, убийство актрисы не будет ключевой линией в фильме. Кроме Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо, в картине также сыграют Марго Робби, Тимоти Олифант и Аль Пачино. Что интересно, в письме заявленных актеров в фильме можно увидеть Люка Перри, который недавно умер от осложнений инсульта.