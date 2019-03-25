Как выглядят первые постеры фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

Долгожданная кинолента культового режиссера Тарантино выйдет в свет уже в 2019 году. А пока все ждут первый трейлер, создатели фильма показали первые постеры с Брэдом Питтом, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби в главных ролях и назвали дату премьеры.
Новые постеры появились на официальной странице фильма в Instagram 18 марта. На них грубый Ди Каприо вместе с Питтом в стильных образах, присущих США 1970-х годов, стоят рядом на фоне раритетного автомобиля и Голливудских холмов.
На другом постере позирует Марго Робби, которая также исполнила одну из главных ролей в фильме. Мировая премьера фильма, согласно постером, назначена на июль 2019-го года.
Сюжет фильма "Однажды в Голливуде" (Once Upon A Time In Hollywood) рассказывает о Рике Далтоне, который вместе с напарником Клиффом Бутом в 1969 году пытается пробиться в большой мир кинематографа. Вся история происходит на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт, которую убила секта маньяка Чарльза Мэнсона в Лос-Анджелесе. По словам режиссера Тарантино, убийство актрисы не будет ключевой линией в фильме. Кроме Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо, в картине также сыграют Марго Робби, Тимоти Олифант и Аль Пачино. Что интересно, в письме заявленных актеров в фильме можно увидеть Люка Перри, который недавно умер от осложнений инсульта.
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