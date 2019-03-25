Дженнифер Лопес и Cardi B сыграют мстительных стриптизерш в фильме по реальным событиям

Шутки со стриптизершами до добра не доводят. Это докажут Дженнифер Лопес, Карди Би, звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт и другие актрисы в фильме «Мошенницы». По данным Deadline, они сыграют в картине, вдохновленной реально произошедшими событиями, в ходе которых несколько стриптизерш объединились, чтобы обобрать и отомстить своим богатым клиентам с Уолл-стрит.
В 2015 году издание New York Magazine опубликовало статью о группе девушек из стрип-бара, которые обворовывали состоятельных клиентов с Уолл-стрит. Их махинации приносили сотни тысяч долларов, и никто из жертв не мог доказать их преступлений. Эта история вдохновила режиссёра Лорин Скафарию («Новенькая») на разработку фильма «Мошенницы». По сообщениям Deadline, в ленте примут участие Дженнифер Лопес, Лили Рейнхарт, звезда «Безумно богатых азиатов» Контанс Ву, певица Карди Би и Джулия Стайлз («10 причин моей ненависти»).
Для Карди Би фильм станет не только дебютом в кино, но и напоминанием о былой профессии. Оказывается, исполнительница когда-то работала стриптизёршей в ночном клубе, о чём сейчас с гордостью говорит в интервью.
За сценарий картины взялись Лорин Скафария и Джессика Пресслер. Съёмки картины уже начались. Точная дата премьеры «Мошенниц» остаётся неизвестной.