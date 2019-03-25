Вт, 26.03.2019

Ушел из жизни легендарный Ларри Коэн

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Larry Cohen, left, and wife Cynthia Cohen

ФОТО: Phil McCarten / AP

Согласно опубликованной информации, Коэн ушел из жизни 23 марта в окружении близких в Лос-Анджелесе.

На 78-м году жизни в США умер режиссер и сценарист Ларри Коэн. Об этом сообщает THR.

Коэн умер 23 марта в Лос-Анджелесе. Режиссёр находился в окружении близких.

Ларри известен работой над малобюджетными фильмами ужасов: "Оно живо", "Маньяк-полицейский", сериал "Мастера ужасов".

Помимо этого, Коэн писал сценарии для серии фильмов о Коломбо, а также к лентам "Чёрный цезарь", "Телефонная будка", "Беспорядки в Гарлеме".

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