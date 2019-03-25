Ушел из жизни легендарный Ларри Коэн

Согласно опубликованной информации, Коэн ушел из жизни 23 марта в окружении близких в Лос-Анджелесе.
На 78-м году жизни в США умер режиссер и сценарист Ларри Коэн. Об этом сообщает THR.
Коэн умер 23 марта в Лос-Анджелесе. Режиссёр находился в окружении близких.
Ларри известен работой над малобюджетными фильмами ужасов: "Оно живо", "Маньяк-полицейский", сериал "Мастера ужасов".
Помимо этого, Коэн писал сценарии для серии фильмов о Коломбо, а также к лентам "Чёрный цезарь", "Телефонная будка", "Беспорядки в Гарлеме".