Данила Козловский планирует снять фильм о катастрофе в Чернобыле

Актер и режиссер Данила Козловский и продюсер Александр Роднянский представили будущий фильм о катастрофе в Чернобыле "Опасная вода". О проекте они рассказали в четверг во время очной защиты проектов кинокомпаний, претендующих на господдержку от Фонда кино.

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

"Мы предлагаем вам проект, связанный с самой чернобыльской катастрофой. У нас никогда не было серьезной картины, рассказывающей о Чернобыле. Мы хотим сделать ленту максимально впечатляющую, аттракционную, эмоциональную, которая может предложить зрителям возможность плакать, переживать, а иногда даже смеяться", - сказал Роднянский.