Анджелина Джоли больше не будет сниматься в кино

Вторая часть «Малифисенты» и триллер Тейлора Шеридана станут ее последними работами в Голливуде, передает Eg.ru.
Анджелина Джоли успела стать «лицом» Голливуда 2000-х. Но теперь актриса решила завершить свою карьеру в кино. Об этом пишет Sherbrook Times.
Не так давно стало известно о том, что Энджи появится в триллере Тейлора Шеридана под названием «Те, кто желает моей смерти». Он, как и вторая часть «Малифисенты», выйдет в следующем году. Предполагается, что это будут последние работы Джоли в кино.
В Лос-Анджелесе Джоли родилась, выросла, прожила всю жизнь и сделала карьеру. Но теперь она собирается перебраться в Нью-Йорк и начать новую жизнь. В том числе и попробовать себя в качестве актрисы театра.
Вероятно, «обнулиться» Анджелину заставил развод с Брэдом Питтом. Собственная репутация Джоли сильно пострадала: во время бракоразводного процесса она вела себя не лучшим образом, настраивая детей против отца и объявив Питту настоящую войну. Большинство общих знакомых перешли на сторону Брэда, как и симпатии публики.
Недавно прошла информация о том, что Анджелина собирается усыновить еще одного ребенка – на этот раз из Сирии. Однако известное издание Gossip Cop, развенчивающее сплетни, выяснил, что во время гуманитарной миссии актрисы в Сирию вопрос об усыновлении даже не стоял.