Анджелина Джоли больше не будет сниматься в кино

Анджелина Джоли успела стать «лицом» Голливуда 2000-х. Но теперь актриса решила завершить свою карьеру в кино. Об этом пишет Sherbrook Times.

Не так давно стало известно о том, что Энджи появится в триллере Тейлора Шеридана под названием «Те, кто желает моей смерти». Он, как и вторая часть «Малифисенты», выйдет в следующем году. Предполагается, что это будут последние работы Джоли в кино.

В Лос-Анджелесе Джоли родилась, выросла, прожила всю жизнь и сделала карьеру. Но теперь она собирается перебраться в Нью-Йорк и начать новую жизнь. В том числе и попробовать себя в качестве актрисы театра.

Вероятно, «обнулиться» Анджелину заставил развод с Брэдом Питтом. Собственная репутация Джоли сильно пострадала: во время бракоразводного процесса она вела себя не лучшим образом, настраивая детей против отца и объявив Питту настоящую войну. Большинство общих знакомых перешли на сторону Брэда, как и симпатии публики.