Критики назвали худший фильм из вселенной Гарри Поттера

Фильм не оправдал надежды поклонников Гарри Поттера и кинокритиков.
Кинокритики издания The Independent составить новый рейтинг по Вселенной Гарри Поттера. Согласно этому списку, худшей картиной является фильм "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", который был и самым ожидаемым фильмом осени 2018.
Стоит отметить, что критики и зрители дали картине не самые высокие оценки, из-за чего фильму не удалось побить кассовые сборы первой части.
В Париже фильм показал сразу несколько сюжетных линий, в которых оказалось легко запутаться. Сценарий не раскрыл персонажей, а новым дал слишком мало времени, чтобы понравиться и запомниться.
Вторым самым неудавшимся фильмом поттерианы признали "Гарри Поттера и Орден Феникса". По мнению критиков, эта лента слишком сильно отличается от яркого и причудливого начала франшизы и ее эпичного завершения.
Третью же строчку заняла картина "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1". Критики объяснили, что вторая часть "Даров смерти" могла стать отличным фильмом только в том случае, если бы первый фильм заложил для этого основу.