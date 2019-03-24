Критики назвали худший фильм из вселенной Гарри Поттера

Кинокритики издания The Independent составить новый рейтинг по Вселенной Гарри Поттера. Согласно этому списку, худшей картиной является фильм "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", который был и самым ожидаемым фильмом осени 2018.

ФОТО: Courtesy of Warner Bros. Pictures / Image supplied by Capital Pictures

Стоит отметить, что критики и зрители дали картине не самые высокие оценки, из-за чего фильму не удалось побить кассовые сборы первой части.

ФОТО: Courtesy of Warner Bros. Pictures / Image supplied by Capital Pictures

В Париже фильм показал сразу несколько сюжетных линий, в которых оказалось легко запутаться. Сценарий не раскрыл персонажей, а новым дал слишком мало времени, чтобы понравиться и запомниться.

ФОТО: Courtesy of Warner Bros. Pictures / Image supplied by Capital Pictures

Вторым самым неудавшимся фильмом поттерианы признали "Гарри Поттера и Орден Феникса". По мнению критиков, эта лента слишком сильно отличается от яркого и причудливого начала франшизы и ее эпичного завершения.

ФОТО: Courtesy of Warner Bros. Pictures / Image supplied by Capital Pictures