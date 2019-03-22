Главные ужасы и триллеры этой весны: на что сходить в кино любителям пощекотать себе нервы?

Кладбище домашних животных

Новая адаптация романа «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга появится в кинотеатрах уже в начале апреля!

По сюжету семья переезжает из Бостона в небольшой городок Ладлоу, в дом рядом с загадочным кладбищем домашних животных. Его смотритель предупреждает главу семейства: кладбище — нехорошее место, средоточие зла. По легенде оно может воскрешать мертвых, но возвращенцы с того света уже не те, что были прежде. Разумеется, семье придется столкнуться с силами кладбища в полный рост.

Режиссерами новой версии выступили Кевин Колш и Деннис Уидмайер («Крик»), в продюсерах проекта — Лоренцо Ди Бонавентура.

Предыдущая экранизация романа ужасов вышла в 1989 году, картину сняла Мэри Ламберт.

В кинотеатрах Apollo по всей Эстонии уже с 5 апреля!

Проклятие плачущей

Ла Йорона. Плачущая. Ужасающее видение женщины, застрявшей между Раем и Адом, жертвы страшной участи, уготованной ей по собственной вине. Одно лишь упоминание ее имени вселяло ужас в людей на протяжение поколений.

При жизни она, в порыве ревности и ярости, утопила своих детей, а потом, плача от горя, бросилась за ними в бурную реку.

И вот теперь ее слезы льются вечно. Они несут смерть, и те, кто услышит в ночи ее зов, будут обречены. Плачущая крадется во тьме, охотясь за чужими детьми в отчаянном стремлении заменить своих. С течением веков ее желание стало еще более ненасытным… а ее методы - еще более ужасающими.

В 1970 году в Лос-Анджелесе Плачущая бродит по ночам в поисках детей.

Проигнорировав странное предупреждение встревоженной матери о том, что детям грозит опасность, социальная работница и ее собственные ребята вскоре оказываются в пугающем сверхъестественном мире. Их единственная надежда пережить смертельный гнев Плачущей - разочаровавшийся священник и мистицизм, который он практикует, чтобы отогнать зло подальше, туда, где страх сталкивается с верой.

Берегись ее леденящих душу рыданий… она не остановится ни перед чем, чтобы заманить тебя во тьму.

Ведь нет покоя ее мукам. Нет прощения ее душе.

И нет спасения от проклятья Плачущей.

В кинотеатрах Apollo по всей Эстонии уже с 19 апреля!

Ma

По сюжету девушка по имени Мэгги (Диана Сильверс) вместе с друзьями просит добродушную на вид женщину Сью Энн (Октавия Спенсер) купить им выпивки для вечеринки. Героиня соглашается помочь подросткам с целью завести друзей.

Позднее Сью устраивает собственную вечеринку, и вроде все идет вполне хорошо. Однако со временем женщина начинает творить странные и жуткие вещи, явно не добра желая ребятам.

Смотри в кинотеатрах Apollo с 31 мая!

Гори, гори ясно

Что случится, если на Землю попадет младенец из другого мира, но вместо того чтобы стать героем человечества, он окажется кем-то куда более зловещим?

В Гори, гори ясно режиссер фильмов Стражи Галактики и Слизняк представляет неожиданную и ошеломляющую интерпретацию радикально нового жанра - супергеройского фильма ужасов.