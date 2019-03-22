Пт, 22.03.2019
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Студия Никиты Михалкова хочет снять Миллу Йовович в фильме «Чемпион мира»

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Milla Jovovich attending the 25th amFAR Gala held at the Hotel du Cap-Eden-Roc in Antibes as part of the 71st Cannes Film Festival. Photo credit should read: Doug Peters/EMPICS

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Представители "Тритэ" планируют попросить почти 5 млн евро у Фонда кино России на производство ленты.

Режиссёр Алексей Сидоров и продюсер Леонид Верещагин представили будущий фильм студии "Тритэ" Никиты Михалкова. Лента расскажет о матче за звание чемпиона мира по шахматам 1978 года. Бюджет проекта — 550 миллионов рублей (примерно 7,5 млн евро). Об этом сообщает ТАСС.

Для съёмок в картине планируется пригласить Миллу Йовович. В настоящий момент создатели фильма просят у Фонда кино 350 миллионов рублей (примерно 4,8 млн евро), аргументируя это тем, что в производстве будут задействованы популярные артисты и культовый режиссер.

Сам фильм расскажет историю об одном из самых драматических матчей за звание чемпиона мира по шахматам. Действие ленты будет развиваться в советское время (1978 год). Главным действующим лицом будет Анатолий Карпов (тогда советский, а сейчас российский шахматист).

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