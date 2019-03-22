Студия Никиты Михалкова хочет снять Миллу Йовович в фильме «Чемпион мира»

Режиссёр Алексей Сидоров и продюсер Леонид Верещагин представили будущий фильм студии "Тритэ" Никиты Михалкова. Лента расскажет о матче за звание чемпиона мира по шахматам 1978 года. Бюджет проекта — 550 миллионов рублей (примерно 7,5 млн евро). Об этом сообщает ТАСС.

Для съёмок в картине планируется пригласить Миллу Йовович. В настоящий момент создатели фильма просят у Фонда кино 350 миллионов рублей (примерно 4,8 млн евро), аргументируя это тем, что в производстве будут задействованы популярные артисты и культовый режиссер.