Netflix готовит байопик о Мэрилин Монро с брюнеткой в главной роли

Проект посвящен жизни голливудской актрисы и секс-символа 50-х – Мэрилин Монро, пишет Collider.

Marilyn Monroe 1946. ФОТО: Joseph Jasgur / Scanpix

Главная роль досталась кубино-испанской актрисе Ане де Армас, известной по роли Джой в фильме "Бегущий по лезвию 2049". Однако, внешне она совершенно не похожа на блондинку Мэрилин.

ФОТО: Dario Raimondi / ZUMAPRESS.com

На роль голливудской красотки также претендовали рыжеволосая Джессика Честейн и британка Наоми Уоттс. Стоит отметить, что поклонники негативно отнеслись к такому выбору актрисы на главную роль.

Режиссером картины выступил Эндрю Доминик ("Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса", "Еще раз с чувством"), который также адаптировал сценарий к "Блондинке". Пока что дата релиза не разглашается.

ФОТО: Personalities / ©1999 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix