Netflix готовит байопик о Мэрилин Монро с брюнеткой в главной роли

Стриминговый сервис Netflix запускает в производство байопик "Блондинка" (Blonde), по мотивам одноименного романа американской писательницы Джойс Кэрол Оутс.
Проект посвящен жизни голливудской актрисы и секс-символа 50-х – Мэрилин Монро, пишет Collider.
Главная роль досталась кубино-испанской актрисе Ане де Армас, известной по роли Джой в фильме "Бегущий по лезвию 2049". Однако, внешне она совершенно не похожа на блондинку Мэрилин.
На роль голливудской красотки также претендовали рыжеволосая Джессика Честейн и британка Наоми Уоттс. Стоит отметить, что поклонники негативно отнеслись к такому выбору актрисы на главную роль.
Режиссером картины выступил Эндрю Доминик ("Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса", "Еще раз с чувством"), который также адаптировал сценарий к "Блондинке". Пока что дата релиза не разглашается.
Предстоящая лента расскажет о становлении Нормы Джин Бейкер (настоящее имя Мэрилин) в истинную голливудскую звезду. Сюжет затронет непростые периоды жизни актрисы: наркотики, психические расстройства, зависимость от лекарств и испытание славой.