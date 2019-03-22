Пт, 22.03.2019
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  • Ева Грин, Колин Фаррелл, Тим Бертон и другие звезды на премьере фильма «Дамбо» в Лондоне

Ева Грин, Колин Фаррелл, Тим Бертон и другие звезды на премьере фильма «Дамбо» в Лондоне
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Продолжаются европейские премьеры нового фильма Тима Бертона «Дамбо» (Dumbo). Несколько дней назад его увидел Париж, а теперь подошла очередь Лондона. 

Минувшим вечером в одном из кинотеатров британской столицы прошел показ сказочной ленты с участием звезд проекта. Ева Грин, Колин Фаррелл, Дэнни Де Вито и другие актеры присоединились к Тиму Бертону на красной ковровой дорожке.

Новый фильм Бертона рассказывает историю необычного слоненка, родившегося с огромными ушами. Узнав, что слоненок Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на его способностях.

Смотри «Дамбо» в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии c 29 марта!

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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