Ева Грин, Колин Фаррелл, Тим Бертон и другие звезды на премьере фильма «Дамбо» в Лондоне
Продолжаются европейские премьеры нового фильма Тима Бертона «Дамбо» (Dumbo). Несколько дней назад его увидел Париж, а теперь подошла очередь Лондона.
Минувшим вечером в одном из кинотеатров британской столицы прошел показ сказочной ленты с участием звезд проекта. Ева Грин, Колин Фаррелл, Дэнни Де Вито и другие актеры присоединились к Тиму Бертону на красной ковровой дорожке.
Новый фильм Бертона рассказывает историю необычного слоненка, родившегося с огромными ушами. Узнав, что слоненок Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на его способностях.
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