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  • Все в кино! На премьере «Мортена на корабле дураков» маленьких зрителей встречали герои мультфильма

Все в кино! На премьере «Мортена на корабле дураков» маленьких зрителей встречали герои мультфильма
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Сегодня, 21 марта, в кинотеатре Solaris Apollo прошла премьера мультипликационного фильма «Мортен на корабле дураков»!

Мультфильм - плод совместных трудов мультипликаторов из Эстонии, Бельгии, Англии и Ирландии! 

В центре сюжета: первоклассник Мортен Викс, уменьшившийся до крошечных размеров. Теперь, чтобы спастись, ему нужно преодолеть затопленный дом, сразиться с букашками и спасти отца!

Смотри, кто был на премьере!

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