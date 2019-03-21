Все в кино! На премьере «Мортена на корабле дураков» маленьких зрителей встречали герои мультфильма
Сегодня, 21 марта, в кинотеатре Solaris Apollo прошла премьера мультипликационного фильма «Мортен на корабле дураков»!
Мультфильм - плод совместных трудов мультипликаторов из Эстонии, Бельгии, Англии и Ирландии!
В центре сюжета: первоклассник Мортен Викс, уменьшившийся до крошечных размеров. Теперь, чтобы спастись, ему нужно преодолеть затопленный дом, сразиться с букашками и спасти отца!
Смотри, кто был на премьере!