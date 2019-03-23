Появился трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Третий сезон фантастического сериала "Очень странные дела" уже не за горами. Недавно была названа дата премьеры. Теперь Netflix опубликовал в сети трейлер третьего сезона сериала, пишет Сегодня.
Действие проекта будет разворачиваться в небольшом городке Хонкинсе в США в 1985 году.
В трейлере показаны герои, роли которых исполняют Милли Бобби Браун, Финн Вулфард и другие. Пока известно, что действие новых серий разворачивается летом 1985 года — меньше,чем через год после событий предыдущего сезона.