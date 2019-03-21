Слух: Люк Эванс сыграет первого супергероя-гея в киновселенной Marvel

В марте Кевин Файги дал интервью изданию The Playlist и рассказал, что зрители в будущем увидят двух героев с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Одного из персонажей они уже знают, а другой появится в будущем фильме. Поклонники и журналисты тут же начали строить теории и прислушиваться к сообщениям анонимных источников. Пока многие подозревают, что лесбиянкой может оказаться Валькирия из фильма «Тор: Рагнарек» или Капитан Марвел; также поговаривают, что первый открытый персонаж-гей появится в кинокомиксе «Вечные». По некоторым данным, студия Marvel ищет актёра 30-40 лет, хорошо сложенного физически и являющегося открытым геем. И Люк Эванс хорошо вписывается в эти параметры.