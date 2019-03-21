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Слух: Люк Эванс сыграет первого супергероя-гея в киновселенной Marvel

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Actor Luke Evans poses for photographers upon arrival at the World premiere of the film The Hobbit, The Battle of the Five Armies in London, Monday, Dec. 1, 2014. (Photo by Joel Ryan/Invision/AP)

ФОТО: Joel Ryan/AP

Не так давно президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что зрители готовы к первому супергерою-гею в кинокомиксах. 

По данным западных СМИ, студия собирается показать такого героя в будущем фильме «Вечные» и ищет на его роль актера-гея. По слухам, им может стать звезда «Хоббита» и «Красавицы и чудовища» Люк Эванс, пишет PopcornNews.

В марте Кевин Файги дал интервью изданию The Playlist и рассказал, что зрители в будущем увидят двух героев с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Одного из персонажей они уже знают, а другой появится в будущем фильме. Поклонники и журналисты тут же начали строить теории и прислушиваться к сообщениям анонимных источников. Пока многие подозревают, что лесбиянкой может оказаться Валькирия из фильма «Тор: Рагнарек» или Капитан Марвел; также поговаривают, что первый открытый персонаж-гей появится в кинокомиксе «Вечные». По некоторым данным, студия Marvel ищет актёра 30-40 лет, хорошо сложенного физически и являющегося открытым геем. И Люк Эванс хорошо вписывается в эти параметры.

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