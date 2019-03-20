Все-таки встречаются: Хлоя Морец провела отпуск со своей девушкой Кейт Харрисон

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Одни полагали, что звезда просто эпатировала публику и вовсе не меняла предпочтения ни с того, ни с сего. Другие уверились, что, играя лесбиянку в фильме «Неправильное воспитание Кэмерон Пост», Хлоя действительно заинтересовалась девушками. Как бы там ни было, а знаменитости, очевидно, и правда встречаются, потому что недавно вместе провели отпуск в Мексике.

Фотографы запечатлели 22-летнюю Хлою Морец и 28-летнюю Кейт Харрисон в аэропорту Пуэрто-Вальярта в Мексике, где звёзды отдыхали в компании друг друга. В отличие от прошлого раза, актриса и модель вели себя сдержанно и не проявляли чувств на публике. Ни Хлоя, ни Кейт в социальных сетях не выставляют совместные фотографии и не делятся с подписчиками личными снимками.