Вечеринка не для слабонервных: новый трейлер хоррора «Ма» от продюсера «Стекла»

По сюжету девушка по имени Мэгги (Диана Сильверс) вместе с друзьями просит добродушную на вид женщину Сью Энн (Октавия Спенсер) купить им выпивки для вечеринки. Героиня соглашается помочь подросткам с целью завести друзей.

Позднее Сью устраивает собственную вечеринку, и вроде все идет вполне хорошо. Однако со временем женщина начинает творить странные и жуткие вещи, явно не добра желая ребятам.