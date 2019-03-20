Вечеринка не для слабонервных: новый трейлер хоррора «Ма» от продюсера «Стекла»
Universal Pictures выпустила новый трейлер хоррора «Ма» компании Blumhouse продюсера Джейсона Блума («Стекло», «Прочь»).
По сюжету девушка по имени Мэгги (Диана Сильверс) вместе с друзьями просит добродушную на вид женщину Сью Энн (Октавия Спенсер) купить им выпивки для вечеринки. Героиня соглашается помочь подросткам с целью завести друзей.
Позднее Сью устраивает собственную вечеринку, и вроде все идет вполне хорошо. Однако со временем женщина начинает творить странные и жуткие вещи, явно не добра желая ребятам.
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