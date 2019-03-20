Появился впечатляющий трейлер драмы с Натали Портман

Натали Портман всегда умела перевоплощаться в самые различные роли. Например, актриса появилась в трейлере фильма "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована". А теперь студия Fox Searchlight Pictures опубликовала трейлер драмы "Бледная синяя точка". Это история женщины-астронавта NASA, возвратившейся из космической миссии.

В главной роли сыграла Натали Портман. Также в фильме снимались Дэн Стивенс, Джон Хэмм, Зази Битц и Эллен Берстин. Режиссером выступил Ноа Хоули ("Фарго", "Легион").