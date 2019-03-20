Трейлеры последних «Мстителей» стали самыми популярными в истории кино

Трейлеры к супергеройскому блокбастеру "Мстители: Финал", о героях которого мы сделали забавное фотосравнение, набрали рекордное количество просмотров, таким образом став самыми популярными в истории кино.

Стоит отметить, что первый трейлер оказался популярнее второго. Об этом отмечено в Twitter-сообщении Marvel Studios.

Первый трейлер к "Мстителям 4" собрал 289 миллионов просмотров за сутки, а второй – 268 миллионов. Тройку лидеров замыкает проморолик к предыдущей картине "Мстители: Война бесконечности".

"Спасибо, величайшие фанаты во вселенной, за то, что две недели подряд делаете "Капитан Марвел" фильмом номер один, и делаете все что угодно, чтобы посмотреть трейлер "Мстителей: Финал" 268 миллионов раз за 24 часа", – отметили представители компании в своей публикации.