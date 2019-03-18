ТОП-7 минувших выходных: эти фильмы собрали больше всего в эстонском прокате

Представляем вам ТОП-7 фильмов, собравших больше всего зрителей в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии на прошлых выходных!
ТОП-7 самых популярных фильмов на минувших выходных:
1. Как приручить дракона 3 (зрителей: 19 021 / вторая неделя / 106 463,96€)
2. Правда и справедливость (зрителей: 16 097 / четвертая неделя / 105 489,20€)
3. Мужики (зрителей: 12 035 / вторая неделя / 73 400,92€)
4. Капитан Марвел (зрителей: 6044 / вторая неделя / 45 444,17€)
5. Курск (зрителей: 1769 / вторая неделя / 12 176,76€)
6. Путешествие Айло (зрителей: 1282 / вторая неделя / 4 602,00€)
7. Операция «Колибри» (зрителей: 1095 / вторая неделя / 7 518,40€)