Вт, 19.03.2019

ТОП-7 минувших выходных: эти фильмы собрали больше всего в эстонском прокате

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How to Train Your Dragon: The Hidden World (2019)

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Представляем вам ТОП-7 фильмов, собравших больше всего зрителей в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии на прошлых выходных!

ТОП-7 самых популярных фильмов на минувших выходных: 

1. Как приручить дракона 3 (зрителей: 19 021 / вторая неделя / 106 463,96€)

2. Правда и справедливость (зрителей: 16 097 / четвертая неделя / 105 489,20€)

3. Мужики (зрителей: 12 035 / вторая неделя / 73 400,92€)

4. Капитан Марвел (зрителей: 6044 / вторая неделя / 45 444,17€)

5. Курск (зрителей: 1769 / вторая неделя / 12 176,76€)

6. Путешествие Айло (зрителей: 1282 / вторая неделя / 4 602,00€)

7. Операция «Колибри» (зрителей: 1095 / вторая неделя / 7 518,40€)

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