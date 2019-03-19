Этой весной: самые ожидаемые мультфильмы и фильмы для всей семьи, которые нельзя пропустить!

Дамбо

Сюжет рассказывает о послевоенных событиях. Артист цирка Холте Фэрриере возвращается в профессию.

Вместе со своими детьми Милли и Джо они выхаживают маленького слоненка по кличке Дамбо. Вскоре они выясняют, что благодаря большим ушам, слоненок может летать. Предприниматель Вэндевер решает заработать на необычном таланте Дамбо.

Главные роли в фильме исполнили Колин Фаррелл (Фантастические твари и где они обитают), Ева Грин (Дом странных детей Мисс Перегрин), Майкл Китон (Бердмен) и Дэнни Де Вито (Крупная рыба).

Картина снята по одноименной диснеевской анимации 1941 года, которая получила "Оскар" за лучшую музыку.

Смотри всей семьей в кинотеатрах Apollo уже с 29 марта!

Букашки 2

Новая история о больших приключениях из жизни крошечных насекомых. Божья коровка совершает путешествие по тропическим лесам и прекрасному побережью острова в Карибском море.

Она разыскивает своего малыша, который случайно был отправлен в экзотические края. Герою вместе со зрителями и другом-муравьем предстоит столкнуться с местными чудесами природы и жителями-букашками.

В кинотеатрах Apollo по всей Эстонии уже с 5 апреля!

Волшебный парк Джун

Маленькая выдумщица Джун обнаруживает посреди леса удивительный парк развлечений. Ее поражают чудо-аттракционы, местные говорящие животные… и царящая здесь разруха.

Джун выясняет, что парк порожден ее собственной фантазией, а значит, она одна способна привести его в порядок.

В кинотеатрах Apollo по всей Эстонии уже с 19 апреля!

Покемон

"Покемон. Детектив Пикачу" - первый приключенческий фильм о жизни покемонов с участием актеров. Райан Рейнольдс в нем озвучивает главного героя Пикачу, культового персонажа мирового феномена покемонов - одного из самых популярных в мире и любимого зрителями разных возрастов явлений в индустрии развлечений и самой успешной медиа-франшизы всех времен.

Теперь поклонники во всем мире смогут увидеть Пикачу на большом экране в роли детектива Пикачу - покемона, не имеющего себе равных. В фильме появятся также и многие другие любимые всеми покемоны, каждый со своими неповторимыми индивидуальными способностями.

Смотри всей семьей в кинотеатрах Apollo уже с 5 мая!

Аладдин

Киноверсия классического мультфильма студии «Дисней» об арабском воре-бродяге Аладдине, который становится хозяином волшебной лампы с Джинном.

У Аладдина в запасе есть только три желания, чтобы завоевать любовь недосягаемой принцессы и спасти Аграбу от хитроумного злодея-визиря.

Смотри всей семьей в кинотеатрах Apollo уже с 24 мая!

Тайная жизнь домашних животных 2

Продолжение семейной анимационной комедии, раскрывающей секреты домашних любимцев – чем же они занимаются, оставаясь без присмотра?

На этот раз храбрый пес Макс вместе с компанией усатых и хвостатых друзей, включая дворнягу Дюка, упитанную кошку Хлою, шпица Гиджет, кролика Снежка и других, противостоит злобному ветеринару Фрэнсису, который только вредит своим пациентам.