Авторы «Игры престолов» показали, как создавались Белые Ходоки
Из ролика можно узнать, как проходили съемки сцен с этими персонажами из прошлых сезонов.
Шоураннеры сериала «Игра престолов» готовятся к премьере заключительного сезона и постепенно раскрывают новые подробности. В связи с этим телевизионная сеть HBO опубликовала видео о том, как создавались образы белых ходоков и Короля Ночи.
Дизайнер Барри Гауэр в опубликованном видео рассказал о процессе нанесения грима со специальными эффектами. На каждого актера тратится от четырех до восьми часов, чтобы подготовить белых ходоков к сценам.
Кроме того, в ролике можно увидеть, как снимались сцены с ходоками из прошлых сезонов. Также авторы шоу показали, как создавались эффекты и анимация для магии Короля Ночи.
Напомним, премьера первого эпизода восьмого сезона пройдет 14 апреля.