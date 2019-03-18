Авторы «Игры престолов» показали, как создавались Белые Ходоки

Шоураннеры сериала «Игра престолов» готовятся к премьере заключительного сезона и постепенно раскрывают новые подробности. В связи с этим телевизионная сеть HBO опубликовала видео о том, как создавались образы белых ходоков и Короля Ночи.

Дизайнер Барри Гауэр в опубликованном видео рассказал о процессе нанесения грима со специальными эффектами. На каждого актера тратится от четырех до восьми часов, чтобы подготовить белых ходоков к сценам.

Кроме того, в ролике можно увидеть, как снимались сцены с ходоками из прошлых сезонов. Также авторы шоу показали, как создавались эффекты и анимация для магии Короля Ночи.