С каждым бывает... Приключенческая комедия «Трезвый водитель» в кино с 5 апреля!

Согласитесь, бывают дни, когда вечеринка до рассвета, а после нее нет ни сил, ни возможности вернуться домой. Зачем эти проблемы, если не дай бог, в полицейский алкотестер вы надышите больше, чем надо? Знакомое чувство? Никаких проблем! Зовите личного помощника! Он отвезет вас из пункта А в ... и при необходимости отнесет в вашу личную кровать! Ведь клиент всегда пьян! Обо всем этом в веселой приключенческой комедии «Трезвый водитель» уже с 5 апреля.
Артeм (обаятельный Костя из серила «Кухня» акт.Виктор Хориняк) - молодой человек веселый, остроумный и за словом в карман не лезет. Решив, что весь мир перед его ним, он из маленького городка, отправляется прямиком в мегаполис - искать приключений и новый жизненный путь. Старый добрый приятель Артема (акт.Андрей Бурковский) знакомит молодого человека со своей необычной профессией - он водитель, который, доставляет до дома , мягко говоря, «поддатых» богачей на их собственных машинах. Заказов всегда много, большая зарплата, возможность водить самые роскошные машины - все, что нужно для начала новой жизни Артема! В скором времени он уже «порхал» по ночным улицам, развозя «золотых» клиентов.
Одна из таких «теплых» клиентов красавица Кристина (актриса Ирина Мартиненко), окончившая курс «охоты» на богатых мужчин и, прекрасно разбирающаяся в искусстве соблазнения. Именно роскошная машина, сидящий за рулем Артем, кажется достаточно пьяной Кристине, целью, которую обязательно нужно обвести вокруг пальца! Притвориться олигархом очаровательному водителю приятно! Роскошный отель и красивая женщина рядом: это один шанс на миллион! Казалось бы, случайное ночное приключение должно так и закончиться, но история поворачивается еще более интересной стороной!
Создатели хорошо известной комедии «Кухня» обещают много смеха и отличных эмоций!
В кинотеатрах Apollo c 5 апреля!