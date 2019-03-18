С каждым бывает... Приключенческая комедия «Трезвый водитель» в кино с 5 апреля!

Артeм (обаятельный Костя из серила «Кухня» акт.Виктор Хориняк) - молодой человек веселый, остроумный и за словом в карман не лезет. Решив, что весь мир перед его ним, он из маленького городка, отправляется прямиком в мегаполис - искать приключений и новый жизненный путь. Старый добрый приятель Артема (акт.Андрей Бурковский) знакомит молодого человека со своей необычной профессией - он водитель, который, доставляет до дома , мягко говоря, «поддатых» богачей на их собственных машинах. Заказов всегда много, большая зарплата, возможность водить самые роскошные машины - все, что нужно для начала новой жизни Артема! В скором времени он уже «порхал» по ночным улицам, развозя «золотых» клиентов.