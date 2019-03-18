Держит в страхе от начала до конца: «Кладбище домашних животных» скоро в кино!
Новая адаптация романа«Кладбище домашних животных» Стивена Кинга появится в кинотеатрах уже в начале апреля!
После премьеры «Кладбища домашних животных» на закрытии фестиваля South by Southwest Film Festival в Остине появились первые реакции на адаптацию в социальных сетях.
«Кладбище домашних животных» держит в страхе от начала до конца. Это достигается внезапными моментами, а потрясающий звуковой дизайн и эффекты добавляют дополнительные жуткие слои. Я думаю, что фанаты Кинга будут довольны. Подвинься, Гуся, настала очередь Черча.
Достойная адаптация одной из самых мрачных и трудных книг Кинга. Вносит несколько изменений, некоторые из которых очень хороши!
По сюжету семья переезжает из Бостона в небольшой городок Ладлоу, в дом рядом с загадочным кладбищем домашних животных. Его смотритель предупреждает главу семейства: кладбище — нехорошее место, средоточие зла. По легенде оно может воскрешать мертвых, но возвращенцы с того света уже не те, что были прежде. Разумеется, семье придется столкнуться с силами кладбища в полный рост.
Режиссерами новой версии выступили Кевин Колш и Деннис Уидмайер («Крик»), в продюсерах проекта — Лоренцо Ди Бонавентура.
Предыдущая экранизация романа ужасов вышла в 1989 году, картину сняла Мэри Ламберт.
В кинотеатрах Apollo по всей Эстонии уже с 5 апреля!