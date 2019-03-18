В кино на этой неделе: российская комедия «Лови момент» и самый долгожданный ужастик марта!

Капитан Мортен на корабле дураков

Мультфильм - плод совместных трудов мультипликаторов из Эстонии, Бельгии, Англии и Ирландии! В центре сюжета: первоклассник Мортен Викс, уменьшившийся до крошечных размеров. Теперь, чтобы спастись, ему нужно преодолеть затопленный дом, сразиться с букашками и спасти отца!

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии уже с 22 марта!

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Пляжный бездельник

Отвязный тусовщик по кличке Лунный пёс плевать хотел на все общественные нормы. Все, что ему нужно, — это деньги на алкоголь и пляжные вечеринки. Но если он не допишет поэму, не получит наследства покойной жены. И стоит ли из-за этого париться?

Премьера в кинотеатрах Apollo состоится уже 21 марта!



Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Мы

Сюжет следующий: семейная пара (Люпита Нионго и Уинстон Дьюк) вместе с детьми отправляется в домик на пляже Калифорнии. Где вместо радостного отдыха с друзьями их ждет - буквально с порога - террор со стороны жутеньких двойников.

Премьера в кинотеатрах Apollo состоится уже 21 марта!

Семья по-быстрому

«Семья по-быстрому» — комедия 2018 года режиссера Шона Андерса. В главных ролях: Роуз Бирн и Марк Уолберг.

Фильм расскажет о бездетной семье, которая решает усыновить троих детей, даже не представляя, чем это обернётся...

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Королевский корги

Мультфильм "Королевский корги" рассказывает о приключениях пса Рекса, любимца британской королевы, который потерял свою хозяйку и набрел на свору постоянно дерущихся друг с другом собак. Чтобы вернуться к королеве, Рексу предстоит пройти удивительный путь, на котором он встретит любовь и найдет свое истинное "я".

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Лови момент

Рита только что закончила школу. Она так долго выбирала себе профессию, что не успела поступить ни в один ВУЗ. Чтобы год не терять, деятельная девчушка решает временно поработать ведущей свадеб и других мероприятий. Почти каждый день она танцует, поет и развлекает молодых и толпы гостей. Такая жизнь прекрасна, но не для Риты, потому что в маленьком городе маленькие мечты, а ей нужен весь мир - она знает, что однажды станет настоящей актрисой! И ей нужно прямо в большой город, где актерскому мастерству учат самые лучшие специалисты. Поэтому ей требуется немного времени, чтобы собрать вещи, закрыть дверь и смело двинуться на встречу своей мечте. Но большой город и театральная академия совсем не дружелюбны. Ее совсем не ждет тетя Юля, вступительные экзамены становятся одним большим издевательством, а об учебе там не может быть и речи.

Земля выскальзывает из-под ног Риты, но только на секунду. Она не собирается возвращаться в прошлое и обрекать себя на грусть, поэтому она делает глубокий вдох и берется за самую неожиданную работу. Только, сводя концы с концами, работает аниматором на детских праздниках, играет в самых странных спектаклях и снимается в рекламе. Ее ждет много сложных испытаний, которые превращаются в одну большую смешную историю.