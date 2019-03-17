Люпита Нионго с кроваво-красными глазами на премьере фильма ужасов «Мы»

Исполнители главных ролей, Люпита Нионго и Уинстон Дьюк, вместе с Пилом представили картину зрителям. Глядя на актрису на красной ковровой дорожке, гости показа понимали, что в зале им покажут нечто зловещее.

Люпита выбрала для премьеры необычный образ — дополнила элегантный вечерний гардероб, состоявший из яркого платья от Attico и босоножек Aquazzura, демоническим макияжем. Кроваво-красные контактные линзы, темная помада и такого же оттенка тени сделали свое дело — от привычно милого выражения лица звезды не осталось и следа.