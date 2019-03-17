ТОП-10 лучших фильмов ужасов последних двух лет

Однако какие жанры больше всего пользуются популярностью? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию топ 10 лучших фильмов ужасов 2018-2019 года, которые сумели наполнить киноманов невероятным количеством адреналина и действительно удивить, пишет MQ.

Да, не многие могут позволить себе просмотр фильмов ужасов. Ведь это совершенно отдельный жанр, который заставляет зрителя вскрикивать и даже отворачиваться от экранов во время жутких сцен. Однако есть и те киноманы, которые не могут представить свою жизнь без подобных фильмов. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию рейтинг лучших фильмов ужасов ушедшего 2018-го и нового 2019-го года:

10 место – Астрал 4: Последний ключ

9 место – Бархатная бензопила

8 место – Детские игры

7 место – Проклятие монахини

6 место – Хэллоуин

5 место – Омен: Перерождение

4 место – Оверлорд

3 место – Кладбище домашних животных

На третьем месте оказался ожидаемый многими киноманами фильм «Кладбище домашних животных», где семья Луиса Крида переезжает в небольшой населенный пункт Мэйн, тем самым сделав очень смелое решение. Однако они и не подозревали о том, что рядом с городом расположено старое индейское кладбище, где похоронено огромное количество домашних животных. Другими словами, данная традиция сохранялась здесь очень давно. Семейство Крида также не стало отвергать данную традицию и похоронила свою кошку там же. Но никто не мог подумать о том, что произойдет чудо и кошка воскреснет. Но чудо ли это?

2 место – Реинкарнация

На второе место попал фильм, который появился в 2018 году. Главная героиня фильма, после смерти матери, начала замечать, что в ее доме происходят странные вещи. Выясняется то, что причиной является родовое проклятие. Однако данную тайну ее мать унесла с собой, нашей героине придется докопаться до сути всей этой тайны самостоятельно.

1 место – Оно 2

ФОТО: LILO/SIPA / LILO/SIPA