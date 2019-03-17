Пн, 18.03.2019
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Кошмар наяву: «Мы» — психологический триллер, который не отпускает до последней минуты
Главный фильм ужасов этой весны в кино с 22 марта!

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ФОТО: promo

Картина расскажет о семейной паре, которая вместе с детьми и друзьями приезжает в пляжный домик в надежде расслабиться и отдохнуть. С приближением ночи становится понятно, что покой им не светит, когда рядом появляются нежеланные соседи.

Сюжет следующий: семейная пара (Люпита Нионго и Уинстон Дьюк) вместе с детьми отправляется в домик на пляже Калифорнии. Где вместо радостного отдыха с друзьями их ждет - буквально с порога - террор со стороны жутеньких двойников.

Расписание сеансов и билеты найдешь ЗДЕСЬ!

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