Кошмар наяву: «Мы» — психологический триллер, который не отпускает до последней минуты
Картина расскажет о семейной паре, которая вместе с детьми и друзьями приезжает в пляжный домик в надежде расслабиться и отдохнуть. С приближением ночи становится понятно, что покой им не светит, когда рядом появляются нежеланные соседи.
Сюжет следующий: семейная пара (Люпита Нионго и Уинстон Дьюк) вместе с детьми отправляется в домик на пляже Калифорнии. Где вместо радостного отдыха с друзьями их ждет - буквально с порога - террор со стороны жутеньких двойников.