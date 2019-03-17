Пн, 18.03.2019

До мурашек: цепляющая драма с Джулианной Мур в главной роли
В кино с 29 марта!

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JULIANNE MOORE Gloria Bell (2018)

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Глория (Джулианна Мур) - беззаботная разведенная женщина. Днем она работает в офисе, а по вечерам отводит душу в клубах в пригородах Лос-Анджелеса, где танцует и веселится от души. 

В одном из таких клубов она встречает Арнольда (Джон Туртурро, "Под маской жиголо", "Трансформеры: Последний рыцарь"), и это знакомство неожиданно перерастает в романтические отношения, полные радостей зарождающейся любви и сложностей, связаннных со свиданиями, самовосприятием и прежними семьями.

ФОТО: Hilary Bronwyn Gayle / AP

Обладатель "Оскара" режиссер Себастьян Лелио ("Фантастическая женщина", "Неповиновение") снял тонкую романтическую комедию, доказывающую, что любовь может нагрянуть когда угодно, что отношения никогда не бывают простыми, и что тебя ничто не выбьет из колеи - если ты продолжишь танцевать.

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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