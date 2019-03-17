До мурашек: цепляющая драма с Джулианной Мур в главной роли

В одном из таких клубов она встречает Арнольда (Джон Туртурро, "Под маской жиголо", "Трансформеры: Последний рыцарь"), и это знакомство неожиданно перерастает в романтические отношения, полные радостей зарождающейся любви и сложностей, связаннных со свиданиями, самовосприятием и прежними семьями.

Обладатель "Оскара" режиссер Себастьян Лелио ("Фантастическая женщина", "Неповиновение") снял тонкую романтическую комедию, доказывающую, что любовь может нагрянуть когда угодно, что отношения никогда не бывают простыми, и что тебя ничто не выбьет из колеи - если ты продолжишь танцевать.