До мурашек: цепляющая драма с Джулианной Мур в главной роли
Глория (Джулианна Мур) - беззаботная разведенная женщина. Днем она работает в офисе, а по вечерам отводит душу в клубах в пригородах Лос-Анджелеса, где танцует и веселится от души.
В одном из таких клубов она встречает Арнольда (Джон Туртурро, "Под маской жиголо", "Трансформеры: Последний рыцарь"), и это знакомство неожиданно перерастает в романтические отношения, полные радостей зарождающейся любви и сложностей, связаннных со свиданиями, самовосприятием и прежними семьями.
Обладатель "Оскара" режиссер Себастьян Лелио ("Фантастическая женщина", "Неповиновение") снял тонкую романтическую комедию, доказывающую, что любовь может нагрянуть когда угодно, что отношения никогда не бывают простыми, и что тебя ничто не выбьет из колеи - если ты продолжишь танцевать.