«Мой любимый фильм DC»: первые зрители в восторге от фильма «Шазам!»
Меньше месяца осталось до премьеры нового супергеройского фильма по комиксам DC «Шазам!». Однако некоторым журналистам уже довелось посмотреть ленту Дэвида Ф. Сандберга, так что по их отзывам уже можно понять, что нас ждет.
«"Шазам!" был чертовски близок к идеалу. Мой любимый фильм DC (Расширенной вселенной DC? О чем мы сейчас говорим?) на сегодняшний день. Чистый сердцем, невероятно смешной, полный шутками и отсылками. Во время просмотра я получила детскую радость. Эта роль просто создана для Закари Ливая... И Джека [Дилана Грейзера] и Эшера [Энжела]».
«В "Шазаме!" я любила каждую секунду. Красочное и живое дополнение к Расширенной вселенной DC. Яркие персонажи, динамичные действия, душераздирающие отношения центральных героев и полностью удовлетворяющие эмоциональные моменты, которые работают. Супер веселый. Супер захватывающий. Супер удивительный!»
«"Шазам!" - это чистая радость. У него огромная душа, куча смеха и даже несколько (желанных) страшных моментов. Дэвид Ф. Сандберг соединил классический шарм и современное пренебрежение, чтобы создать захватывающее супергеройское приключение для всех».
В каждом из нас всех живет супергерой, и нужно лишь немного волшебства, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон (Энджел) должен прокричать всего одно слово - ШАЗАМ! - чтобы из сообразительного 14-летнего парнишки, живущего в приемной семье, превратиться во взрослого героя Шазама (Ливай), благодаря древнему волшебнику.
Несмотря на могучее взрослое тело, в душе он остается ребенком, поэтому поступает так, как поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности — оттягивается на полную катушку в этой подросшей версии себя самого! Умеет ли он летать? Есть ли у него рентгеновское зрение? Способен ли выпускать молнии из рук? А может ли он пропустить контрольную по обществоведению? Шазам проверяет границы своих возможностей с бесшабашностью расшалившегося ребенка. Но ему придется быстро научиться управлять этими способностями, чтобы дать отпор смертоносным силам зла, которыми управляет доктор Тадеуш Сивана (Стронг).
Смотри «Шазам!» в кинотеатрах Apollo уже с 5 апреля!