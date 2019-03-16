«Мой любимый фильм DC»: первые зрители в восторге от фильма «Шазам!»

«"Шазам!" был чертовски близок к идеалу. Мой любимый фильм DC (Расширенной вселенной DC? О чем мы сейчас говорим?) на сегодняшний день. Чистый сердцем, невероятно смешной, полный шутками и отсылками. Во время просмотра я получила детскую радость. Эта роль просто создана для Закари Ливая... И Джека [Дилана Грейзера] и Эшера [Энжела]».

В каждом из нас всех живет супергерой, и нужно лишь немного волшебства, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон (Энджел) должен прокричать всего одно слово - ШАЗАМ! - чтобы из сообразительного 14-летнего парнишки, живущего в приемной семье, превратиться во взрослого героя Шазама (Ливай), благодаря древнему волшебнику.

Несмотря на могучее взрослое тело, в душе он остается ребенком, поэтому поступает так, как поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности — оттягивается на полную катушку в этой подросшей версии себя самого! Умеет ли он летать? Есть ли у него рентгеновское зрение? Способен ли выпускать молнии из рук? А может ли он пропустить контрольную по обществоведению? Шазам проверяет границы своих возможностей с бесшабашностью расшалившегося ребенка. Но ему придется быстро научиться управлять этими способностями, чтобы дать отпор смертоносным силам зла, которыми управляет доктор Тадеуш Сивана (Стронг).