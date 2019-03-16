Вс, 17.03.2019
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Больше не блондинка: Николь Кидман на съемках сериала «Отмена» вернулась к старому образу
ФОТО!

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Голливудская актриса Николь Кидман, которая сыграла необычную роль в новом фильме, больше не блондинка. Голливудская звезда вернулась к своему прежнему образу – рыжим волосам с кудрями. 

В новом образе Кидман заметили в Нью-Йорке на съемках «Отмены» (The Undoing) - предстоящем мини-сериале HBO. Сюжет сериала «Отмена» основан на романе Джин Ханфф Корелиц "Ты должен был знать". Это история об успешном терапевте. Ее жизнь разрушается перед публикацией ее книги. 

Знаменитая актриса с новым огненно-рыжим цветом волос выглядела помолодевшей: на ней была бордовая длинная шуба с поясом и высокие сапоги в цвет наряду. Из-под пальто выглядывали фиолетовое платье и пестрый шарф, а в руке у Кидман была маленькая сумка сливового оттенка. 

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