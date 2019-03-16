Больше не блондинка: Николь Кидман на съемках сериала «Отмена» вернулась к старому образу

В новом образе Кидман заметили в Нью-Йорке на съемках «Отмены» (The Undoing) - предстоящем мини-сериале HBO. Сюжет сериала «Отмена» основан на романе Джин Ханфф Корелиц "Ты должен был знать". Это история об успешном терапевте. Ее жизнь разрушается перед публикацией ее книги.