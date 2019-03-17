Джоди Фостер призналась, что Энтони Хопкинс пугал ее на съемках «Молчания ягнят»

Съемки в фильме доставляли молодой актрисе небывалый дискомфорт, а знаменитые сцены допросов Ганнибала Лектера повергали Фостер в шок.

ФОТО: Rights Managed / ORION PICTURES CORPORATION / Ron

В окончательной версии монтажа зрители видят, что агент ФБР и маньяк сидят друг на против друга, на самом же деле из-за сложных декораций один из актеров был далеко на заднем плане, и его партнер мог слышать только голос.

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

«Если вы пересмотрите фильм, то увидите, что актеры смотрят строго в объектив, а не на своего партнера за кадром. Когда я снималась в тех сценах с доктором Лектером, я не видела его лица, а только слышала его пугающий голос», — говорит актриса.

ФОТО: Rights Managed / ORION PICTURES / Ronald Grant Ar

По ее словам, невозможность увидеть перед собой коллегу сделала весь опыт съемок довольно неприятным.

В последний день съемок Джоди Фостер призналась Хопкинсу, что по-настоящему боялась его. Поразительно, но актер ответил, что чувствовал то же самое. Впрочем, нервное напряжение окупилось с лихвой — «Молчание ягнят» принесло актерам по «Оскару».