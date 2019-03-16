Скарлетт Йоханссон откровенно рассказала о конфузе на красной дорожке

Супергероине в кино, в жизни Скарлетт Йоханссон приходится сталкиваться с неприятными ситуациями. Актриса рассказала о конфузе на красной дорожке, который запомнился ей больше всего. «Прямо перед тем, как я вышла к фотографам, всё моё платье порвалось по шву. И каждый раз, когда я отходила в уборную, мне приходилось снимать его, а затем надевать вновь. Так что в тот вечер я почти ничего не пила», — призналась Йоханссон.

Звезда также рассказала, как много плохих татуировок видела у фанатов «Мстителей», многие из которых схожи в одной детали: «По какой-то причине я на них всегда получаюсь больше похожей на Джереми Реннера, даже больше, чем он сам. Не знаю, почему так. Может, мы просто очень похожи?»

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В ходе интервью Скарлетт спросили, с кем она хотела бы разделить экранный поцелуй. «Я бы ещё раз поцеловала Пенелопу Крус», — ответила Йоханссон. Актрисы вместе снимались в фильме Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона» в 2007 году.

ФОТО: Fred Prouser / Reuters