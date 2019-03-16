Вот это сюрприз: Disney вернул Джеймсу Ганну пост режиссера «Стражей Галактики 3»

Журналисты сразу нескольких зарубежных изданий (Deadline, THR) сообщили о том, что компания Disney вернула Джеймса Ганна на пост режиссёра "Стражей Галактики — 3". Вместе с этим стало известно, что президент Walt Disney Studios Алан Хорн неоднократно встречался с Ганном после его увольнения.

Предполагается, что после длительных переговоров топ-менеджер Disney решил, что публичного извинения режиссёра и его дальнейшего корректного поведения хватит, чтобы вернуть ему должность. Также стало известно, что в компании даже не пытались толком найти замену Ганну, а просто заключили с ним секретный контракт, чтобы объявить о возвращении в подходящий момент.