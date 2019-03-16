Вс, 17.03.2019
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Вот это сюрприз: Disney вернул Джеймсу Ганну пост режиссера «Стражей Галактики 3»

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James Gunn

ФОТО: Christopher Polk / AFP

До этого стало известно, что Ганн будет работать над фильмом «Отряд самоубийц — 2», передает Лайф.

Журналисты сразу нескольких зарубежных изданий (Deadline, THR) сообщили о том, что компания Disney вернула Джеймса Ганна на пост режиссёра "Стражей Галактики — 3". Вместе с этим стало известно, что президент Walt Disney Studios Алан Хорн неоднократно встречался с Ганном после его увольнения.

Предполагается, что после длительных переговоров топ-менеджер Disney решил, что публичного извинения режиссёра и его дальнейшего корректного поведения хватит, чтобы вернуть ему должность. Также стало известно, что в компании даже не пытались толком найти замену Ганну, а просто заключили с ним секретный контракт, чтобы объявить о возвращении в подходящий момент.

Напомним, ранее Ганн согласился снимать вторую часть "Отряда самоубийц". Премьеру фильма запланировали на 6 августа 2021 года. Таким образом, он теперь снимает ленты не только для Marvel, но и для DC.

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