Вс, 17.03.2019
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Названы даты выхода всех серий финального сезона «Игры престолов»

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«Troonide mäng»

ФОТО: Scanpix/Macall B. Polay/AP

Всего для просмотра финального сезона, состоящего из шести эпизодов, зрителям понадобится 7 часов 12 минут.

Телеканал HBO сообщил, когда будут выходить все эпизоды восьмого сезона "Игры престолов". Ранее стало известно о хронометраже заключительных эпизодов. Об этом сообщает Variety.

Первый эпизод заключительного сезона выйдет 14 апреля. Вторая серия — 21 апреля, третья — 28 апреля, четвёртая — 5 мая, пятая — 12 мая, а шестая — 19 мая.

Всего для просмотра финального сезона зрителям понадобится 7 часов 12 минут. Самая длинная серия составит 1 час 22 минуты, и только две серии будут длиться менее часа.

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