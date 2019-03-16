Названы даты выхода всех серий финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO сообщил, когда будут выходить все эпизоды восьмого сезона "Игры престолов". Ранее стало известно о хронометраже заключительных эпизодов. Об этом сообщает Variety.

Всего для просмотра финального сезона зрителям понадобится 7 часов 12 минут. Самая длинная серия составит 1 час 22 минуты, и только две серии будут длиться менее часа.