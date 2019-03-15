В кино на этих выходных: премьера «Семьи по-быстрому», «Курск» и «Капитан Марвел»

Семья по-быстрому

«Семья по-быстрому» — комедия 2018 года режиссера Шона Андерса. В главных ролях: Роуз Бирн и Марк Уолберг.

Фильм расскажет о бездетной семье, которая решает усыновить троих детей, даже не представляя, чем это обернётся...

Королевский корги

Мультфильм "Королевский корги" рассказывает о приключениях пса Рекса, любимца британской королевы, который потерял свою хозяйку и набрел на свору постоянно дерущихся друг с другом собак. Чтобы вернуться к королеве, Рексу предстоит пройти удивительный путь, на котором он встретит любовь и найдет свое истинное "я".

Курск

Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой «Курск». В то время как моряки борются за выживание, их семьи отчаянно сражаются с политическими препятствиями, надеясь на призрачный шанс спасти героев.

Как приручить дракона 3 (на русском языке)

История необычной дружбы подростка-викинга и могучего дракона превратилась в полное приключений сказание, охватывающее всю жизнь главных героев. В третьей главе эпопеи студии «DreamWorks Animation» душевно и с юмором рассказывается о взрослении и об обретении храбрости.

Иккинг и Астрид стали правителями острова Олуха и создали в своей родной деревне настоящий рай для драконов и викингов. Когда неожиданно появляется Ночная Фурия и в это же время над деревней нависает смертельная опасность, Иккингу и Беззубику приходится покинуть любимый Олух и отправиться в путешествие в скрытый мир, который до сей поры все считали легендой. В череде невероятных приключений становятся понятны судьбы героев, а дракон и его верный всадник сражаются даже на краю света, защищая всё то, что им так дорого.

«Как приручить дракона 3» – захватывающее анимационное приключение по мотивам популярной детской книги Крессиды Коуэлл снято на той же студии, из который вышли «Шрек», «Мадагаскар» и «Кунг-фу панда». Сценаристом и режиссером и на этот раз выступил Дин Деблуа.

Капитан Марвел