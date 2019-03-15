Галерея: о чем говорили мужчины на премьере комедии «Мужики» в Apollo Solaris!?
Вчера, 14 февраля, в кинотеатре Apollo Solaris прошла премьера эстонской комедии «Мужики» (Mehed), созданной по мотивам комедии «О чем говорят мужчины».
Тийт, Маргус и Вейкко решают отправиться в дальнюю поездку по просьбе Вейкко, которому надо помочь разрешить одну проблему, связанную с островом. Путешествие трех друзей превратится в побег от рутины, щедро сдобренный ироничным самоанализом, и попытку справиться с кризисом среднего возраста.
На премьере также присутствовала режисер фильма Герда Кордеметс.
Смотри видео и галерею!