Блокбастер «Покемон. Детектив Пикачу», который не оставит вас равнодушным

«Покемон. Детектив Пикачу» – это первый приключенческий фильм о жизни покемонов с участием актеров. Райан Рейнольдс в нем озвучивает главного героя Пикачу, культового персонажа мирового феномена покемонов - одного из самых популярных в мире и любимого зрителями разных возрастов явлений в индустрии развлечений и самой успешной медиа-франшизы всех времен.

Теперь поклонники во всем мире смогут увидеть Пикачу на большом экране в роли детектива Пикачу – покемона, не имеющего себе равных. В фильме появятся также и многие другие любимые всеми покемоны, каждый со своими неповторимыми индивидуальными способностями.

История начинается с таинственного исчезновения частного детектива экстра- класса Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу – уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого. Обнаружив, что они могут работать вместе, поскольку Тим – единственный из людей, способный общаться с Пикачу, они объединяют усилия в захватывающем расследовании этой запутанной истории. В погоне за уликами по неоновым улицам Райм Сити — современного разросшегося мегаполиса, где люди и покемоны живут бок о бок в гиперреалистичном мире игрового экшена, — они встречают самых разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить это мирное сосуществование и стать угрозой для всей вселенной покемонов.