Галерея: в тартуском центре Eeden торжественно открыли новый кинотеатр Apollo

Новый кинотеатр имеет три зала и способен вместить полторы тысячи зрителей!

Открытие нового кинотеатра состоялось еще в прошлую субботу, а в четверг, 14 марта, состоялась торжественная церемония, которая завершилась премьерой эстонской комедии «Мужики».

Генеральный директор Apollo Cinemas Кадри Эрм в интервью Reporter выразила уверенность в том, что новый кинотеатр будет пользоваться популярностью среди жители Аннелинна и привела в пример кинотеатр Мустамяэ, который также пользуется спросом.

Кинотеатр, открытый в центре Eeden, стал вторым кинотеатром Apollo в Тарту. Первый кинотеатр Apollo открылся в Lõunakeskus два года назад.