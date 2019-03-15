Галерея: в тартуском центре Eeden торжественно открыли новый кинотеатр Apollo
В крупнейшем тартуском спальном районе появился свой кинотеатр! Вчера, 14 марта, в обновленном торговом центре Eeden прошла торжественная церемония открытия кинотеатра Apollo!
Новый кинотеатр имеет три зала и способен вместить полторы тысячи зрителей!
Открытие нового кинотеатра состоялось еще в прошлую субботу, а в четверг, 14 марта, состоялась торжественная церемония, которая завершилась премьерой эстонской комедии «Мужики».
Генеральный директор Apollo Cinemas Кадри Эрм в интервью Reporter выразила уверенность в том, что новый кинотеатр будет пользоваться популярностью среди жители Аннелинна и привела в пример кинотеатр Мустамяэ, который также пользуется спросом.
Кинотеатр, открытый в центре Eeden, стал вторым кинотеатром Apollo в Тарту. Первый кинотеатр Apollo открылся в Lõunakeskus два года назад.
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